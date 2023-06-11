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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Форталеза
Ботафого - Форталеза: обзор матча 11 июня 2023
Ботафого
11.06.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Форталеза
45+3'
Тикиньо
63'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Форталеза
Замена
М. Наскименто
️️️️
Тикиньо
88'
82'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Калебе
81'
Замена
В. Заносело
️️️️
Г. Насименту
80'
Желтая карточка
З. Велисон
Желтая карточка
Тикиньо
79'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Ч. Че
78'
73'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Тинга
72'
Замена
Ромариньо
️️️️
Т. Почеттино
71'
Замена
З. Велисон
️️️️
А. Кайо
ГОЛ! 2:0!
Тикиньо
63'
Пенальти не реализован!
Тикиньо
62'
Замена
М. Сеговия
️️️️
Ж. Сантос
60'
Замена
В. Са
️️️️
Л. Энрике
60'
Замена
Л. Ди Пласидо
️️️️
Рафаэл
46'
ГОЛ! 1:0!
Тикиньо
45'
+3
Желтая карточка
К. Эдуардо
45'
Желтая карточка
Рафаэл
38'
13'
Желтая карточка
А. Кайо
3'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
30
Калебе
ЦП
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
25
Роберто Фернандес
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
5
Breno
ЦФ
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
4
Amorim
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
3-1-2-5
16
Уго
31
Куэста
2
Рафаэл
17
Фрейтас
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
3
Че Че
20
Перри
9
Тикиньо
7
Сантос
34
Адриэлсон
4-3-4
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
91
Пачеко
35
Насименту
8
Кайо
30
Калебе
8
Почеттино
91
Гальярдо
18
Лусеро
1
2
Рафаэл
24
Ди Пласидо
24
Ди Пласидо
2
Рафаэл
3
Че Че
33
Фернандес
33
Фернандес
3
Че Че
7
Сантос
7
Сеговия
7
Сеговия
7
Сантос
11
Энрике
27
Са
27
Са
11
Энрике
9
Тикиньо
30
Наскименто
30
Наскименто
9
Тикиньо
35
Насименту
25
Заносело
25
Заносело
35
Насименту
2
Тинга
22
Пикачу
22
Пикачу
2
Тинга
8
Почеттино
11
Ромариньо
11
Ромариньо
8
Почеттино
8
Кайо
28
Велисон
28
Велисон
8
Кайо
30
Калебе
10
Ромеро
10
Ромеро
30
Калебе
Остались в запасе
Ботафого
Форталеза
22
Douglas Borges
ВР
25
Роберто Фернандес
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
7
Густаво Сауэр
ПВ
5
Breno
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
25
Роберто Фернандес
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
7
Густаво Сауэр
ПВ
5
Breno
ЦФ
Остались в запасе
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Ботафого - Форталеза
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
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