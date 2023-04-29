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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Флуминенсе
Форталеза - Флуминенсе: обзор матча 29 апреля 2023
Форталеза
29.04.2023, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
4 : 2
Завершен
Флуминенсе
29'
Т. Гальярдо
35'
Мойзес
60'
Мойзес
79'
Г. Насименту
45+2'
Алан
69'
Д. Кеннеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Флуминенсе
90'
+3
Замена
Т. Сантос
️️️️
Леле
87'
Желтая карточка
Кено
Замена
З. Велисон
️️️️
А. Кайо
85'
Замена
Ромариньо
️️️️
Мойзес
84'
ГОЛ! 4:2!
Г. Насименту
79'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Т. Почеттино
74'
Замена
L. Sasha
️️️️
Калебе
74'
69'
ГОЛ! 3:2!
Д. Кеннеди
Пас отдал
Гансо
Замена
Гилерме
️️️️
Т. Гальярдо
68'
64'
Замена
Кено
️️️️
Гуга
64'
Замена
Г. Кано
️️️️
Маноэл
ГОЛ! 3:1!
Мойзес
Пас отдал
Б. Пачеко
60'
46'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Алан
46'
Замена
Гансо
️️️️
Г. Пирани
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Алан
Пас отдал
Д. Кеннеди
ГОЛ! 2:0!
Мойзес
35'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гальярдо
29'
23'
Желтая карточка
Д. Кеннеди
20'
Желтая карточка
Г. Пирани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
30
Калебе
ЦП
8
Томас Почеттино
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
7
Андре
ОП
5
Александер
ЦП
45
Лима
ПВ
18
Леле
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Форталеза
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
10
Джованни
ЦП
11
Исаак
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
10
Гансо
ЦП
14
Герман Кано
ЦФ
20
Кено
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
4-3-1-3
91
Пачеко
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
8
Кайо
35
Насименту
30
Калебе
21
Мойзес
91
Гальярдо
16
8
Почеттино
3-1-1-1-4
1
Фабио
23
Гуга
26
Маноэл
33
Нино
7
Андре
5
Александер
45
Лима
11
Алан
12
Пирани
9
Кеннеди
18
Леле
30
Калебе
88
88
30
Калебе
8
Почеттино
22
Пикачу
22
Пикачу
8
Почеттино
21
Мойзес
11
Ромариньо
11
Ромариньо
21
Мойзес
91
Гальярдо
20
Гилерме
20
Гилерме
91
Гальярдо
8
Кайо
28
Велисон
28
Велисон
8
Кайо
18
Леле
21
Сантос
21
Сантос
18
Леле
12
Пирани
10
Гансо
10
Гансо
12
Пирани
11
Алан
11
Ариас
11
Ариас
11
Алан
26
Маноэл
14
Кано
14
Кано
26
Маноэл
23
Гуга
20
Кено
20
Кено
23
Гуга
Остались в запасе
Форталеза
Флуминенсе
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
22
Педро Ранхел
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
10
Джованни
ЦП
11
Исаак
ЦП
30
Фелипе Мело
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
10
Джованни
ЦП
11
Исаак
ЦП
30
Фелипе Мело
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Форталеза - Флуминенсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
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