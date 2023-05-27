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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Васко да Гама
Форталеза - Васко да Гама: обзор матча 27 мая 2023
Форталеза
27.05.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Васко да Гама
87'
Т. Гальярдо
90+4'
С. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Васко да Гама
Желтая карточка
Я. Пикачу
90'
+7
ГОЛ! 2:0!
С. Ромеро
Пас отдал
Б. Пачеко
90'
+4
Желтая карточка
J. Ricardo
90'
+1
90'
+1
Замена
Л. Орельяно
️️️️
М. Галарса
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Т. Гальярдо
90'
Замена
З. Велисон
️️️️
Г. Насименту
90'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Б. Пачеко
87'
84'
Замена
R.
️️️️
Жаир
Замена
С. Ромеро
️️️️
Х. Мартин Лусеро
79'
74'
Замена
Эгиналдо
️️️️
А. Тейшейра
73'
Замена
Миранда
️️️️
M. Capasso
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Калебе
71'
Замена
Гилерме
️️️️
Мойзес
71'
Желтая карточка
Г. Насименту
42'
5'
Желтая карточка
M. Capasso
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
30
Калебе
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
1
João Ricardo
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
88
Кауан Баррос
ЦП
8
Жаир
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
3
Лео
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
26
Rodrigo
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
35
Миранда
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
7
Эгиналдо
ЦФ
10
Лука Орельяно
ЦФ
37
Райан Витор
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
4-3-1-3
91
Пачеко
4
Тити
2
Тинга
2
Бритес
30
Калебе
35
Насименту
8
Кайо
21
Мойзес
18
Лусеро
91
Гальярдо
1
3-3-2-2
1
Жардим
96
Энрике
28
6
Питон
88
Баррос
8
Жаир
80
Галарса
77
Пек
11
Тейшейра
22
Фигейредо
3
Лео
30
Калебе
22
Пикачу
22
Пикачу
30
Калебе
21
Мойзес
20
Гилерме
20
Гилерме
21
Мойзес
91
Гальярдо
8
Почеттино
8
Почеттино
91
Гальярдо
35
Насименту
28
Велисон
28
Велисон
35
Насименту
18
Лусеро
10
Ромеро
10
Ромеро
18
Лусеро
8
Жаир
26
26
8
Жаир
28
35
Миранда
35
Миранда
28
11
Тейшейра
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Тейшейра
80
Галарса
10
Орельяно
10
Орельяно
80
Галарса
Остались в запасе
Форталеза
Васко да Гама
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
97
Иван
ВР
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
12
Paulo Victor
ЦФ
37
Райан Витор
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
12
Paulo Victor
ЦФ
37
Райан Витор
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Форталеза - Васко да Гама
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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