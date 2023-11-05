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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Фламенго
Форталеза - Фламенго: обзор матча 05 ноября 2023
Форталеза
05.11.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 2
Завершен
Фламенго
45'
Педро
87'
Л. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Фламенго
Замена
З. Велисон
️️️️
L. Sasha
88'
87'
ГОЛ! 0:2!
Л. Араухо
Пас отдал
Айртон
82'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Эвертон
82'
Замена
Айртон
️️️️
Педро
Замена
Г. Эскобар
️️️️
Тити
75'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
75'
72'
Замена
Р. Кайо
️️️️
Т. Майя
68'
Замена
В. Уго
️️️️
Д. Де Арраскаэта
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
А. Кайо
66'
62'
Желтая карточка
Э. Пульгар
57'
Желтая карточка
Ф. Луис
Замена
L. Crispim
️️️️
Т. Почеттино
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Ф. Луис
Желтая карточка
I. Machuca
42'
41'
Желтая карточка
Т. Майя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
(К)
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
28
Педро Аугусто
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
35
Rayan
ЦП
30
Виктор Уго
АП
37
Petterson
ЦФ
4-3-1-3
91
Пачеко
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
88
8
Кайо
11
7
Мариньо
18
Лусеро
8
Почеттино
1
4-1-2-3
1
Росси
2
Матеузиньо
15
Бруно
4
Перейра
16
Луис
5
Пульгар
29
Майя
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Эвертон
7
Араухо
4
Тити
31
Эскобар
31
Эскобар
4
Тити
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
88
28
Велисон
28
Велисон
88
8
Почеттино
91
91
8
Почеттино
8
Кайо
91
Гальярдо
91
Гальярдо
8
Кайо
9
Педро
6
Айртон
6
Айртон
9
Педро
29
Майя
30
Кайо
30
Кайо
29
Майя
7
Эвертон
10
Рибейро
10
Рибейро
7
Эвертон
10
Де Арраскаэта
30
Уго
30
Уго
10
Де Арраскаэта
Остались в запасе
Форталеза
Фламенго
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
20
Гилерме
ПВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
35
Rayan
ЦП
37
Petterson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
20
Гилерме
ПВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
35
Rayan
ЦП
37
Petterson
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Форталеза - Фламенго
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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