Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Коритиба
Форталеза - Коритиба: обзор матча 28 августа 2023
Форталеза
28.08.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
3 : 1
Завершен
Коритиба
42'
Х. Мартин Лусеро (П)
45+4'
Х. Мартин Лусеро
60'
Мариньо
68'
Б. Кушчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Коритиба
Замена
С. Ромеро
️️️️
Гилерме
88'
84'
Пенальти не реализован!
Робсон
Желтая карточка
Тити
80'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Х. Мартин Лусеро
77'
Замена
L. Crispim
️️️️
Т. Почеттино
77'
72'
Желтая карточка
Хайнер
72'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
D.
Желтая карточка
Г. Эскобар
71'
68'
ГОЛ! 3:1!
Б. Кушчевич
Пас отдал
Робсон
66'
Замена
Л. Полли
️️️️
Габриэл
Замена
L. Sasha
️️️️
П. Аугусто
66'
Желтая карточка
Мариньо
65'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
65'
ГОЛ! 3:0!
Мариньо
60'
55'
Желтая карточка
Рейналдо
46'
Замена
M. Garcez de Jesus
️️️️
М. Морено
46'
Замена
Франсержио
️️️️
М. Бьянки
46'
Замена
Хайнер
️️️️
Натанаэл
45'
+6
Желтая карточка
С. Гомес
45'
+6
Желтая карточка
М. Бьянки
ГОЛ! 2:0!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
Гилерме
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мартин Лусеро
42'
41'
Желтая карточка
Робсон
22'
Желтая карточка
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Мариньо
ПВ
20
Гилерме
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Коритиба
22
Габриэл
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
18
Матеус Бьянки
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
11
Imanol Machuca
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
7
Андрей
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
15
Франсержио
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Edu
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
5
Mauricio
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
4-2-2-3
31
Эскобар
4
Беневенуто
4
Тити
2
Бритес
8
Кайо
28
Аугусто
7
Мариньо
20
Гилерме
18
Лусеро
8
Почеттино
1
3-2-5
22
Габриэл
40
Рейналдо
13
Кушчевич
83
18
Бьянки
19
Гомес
2
Натанаэл
9
30
Робсон
10
Морено
15
28
Аугусто
88
88
28
Аугусто
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
20
Гилерме
10
Ромеро
10
Ромеро
20
Гилерме
8
Почеттино
91
91
8
Почеттино
18
Лусеро
91
Гальярдо
91
Гальярдо
18
Лусеро
22
Габриэл
27
Полли
27
Полли
22
Габриэл
2
Натанаэл
2
Хайнер
2
Хайнер
2
Натанаэл
10
Морено
31
31
10
Морено
18
Бьянки
15
Франсержио
15
Франсержио
18
Бьянки
9
21
Барбоза
21
Барбоза
9
Остались в запасе
Форталеза
Коритиба
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
29
Diogo Batista
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
7
Андрей
ОП
9
Edu
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
5
Mauricio
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Остались в запасе
29
Diogo Batista
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
7
Андрей
ОП
9
Edu
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
5
Mauricio
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Форталеза - Коритиба
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Форталеза
Коритиба
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+