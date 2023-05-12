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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сан-Паулу
Форталеза - Сан-Паулу: обзор матча 12 мая 2023
Форталеза
12.05.2023, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Сан-Паулу
90'
+1
Желтая карточка
Алиссон
82'
Замена
Рафинья
️️️️
Р. Рамос
80'
Желтая карточка
Г. Невес
78'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Патрик
77'
Замена
Жуан
️️️️
Х. Кальери
Замена
Б. Пачеко
️️️️
L. Crispim
77'
Замена
В. Заносело
️️️️
З. Велисон
77'
71'
Вторая желтая
Р. Нестор
Замена
️️️️
С. Ромеро
65'
64'
Замена
Лусиано
️️️️
М. Пауло
64'
Замена
Г. Невес
️️️️
В. Рато
Вторая желтая
Э. Бритес
62'
Замена
Калебе
️️️️
Гилерме
58'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Т. Почеттино
57'
Желтая карточка
Я. Пикачу
45'
+6
45'
+3
Желтая карточка
Р. Нестор
29'
Желтая карточка
Р. Рамос
Желтая карточка
Э. Бритес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
28
Зе Велисон
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Рай Рамос
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
11
Ромариньо
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
30
Калебе
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
1
João Ricardo
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
9
Жуан
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
33
Луан
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
3-2-1-5
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
8
Кайо
22
Пикачу
20
Гилерме
30
10
Ромеро
8
Почеттино
91
28
Велисон
2-1-1-2-4
23
Рафаэл
34
Рамос
19
Коста
29
Майя
11
Нестор
10
Рато
25
Алиссон
15
Франко
36
Патрик
32
Пауло
9
Кальери
91
91
Пачеко
91
Пачеко
91
28
Велисон
25
Заносело
25
Заносело
28
Велисон
20
Гилерме
30
Калебе
30
Калебе
20
Гилерме
8
Почеттино
91
Гальярдо
91
Гальярдо
8
Почеттино
34
Рамос
13
Рафинья
13
Рафинья
34
Рамос
10
Рато
8
Невес
8
Невес
10
Рато
9
Кальери
9
Жуан
9
Жуан
9
Кальери
32
Пауло
10
Лусиано
10
Лусиано
32
Пауло
36
Патрик
38
Паулиста
38
Паулиста
36
Патрик
Остались в запасе
Форталеза
Сан-Паулу
88
Lucas Sasha
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
1
João Ricardo
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
32
Себастьян Мендес
ОП
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
15
Микель Араухо
ЦФ
33
Луан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
88
Lucas Sasha
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
1
João Ricardo
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
15
Микель Араухо
ЦФ
33
Луан
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Сан-Паулу
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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