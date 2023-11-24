Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Ботафого
Форталеза - Ботафого: обзор матча 24 ноября 2023
Форталеза
24.11.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Ботафого
8'
Я. Пикачу
41'
Гилерме
20'
Э. Бритес (АГ)
78'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Ботафого
90'
+2
Желтая карточка
Ч. Че
90'
+1
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Тити
89'
Замена
Мариньо
️️️️
Гилерме
84'
Замена
Г. Эскобар
️️️️
Б. Пачеко
80'
78'
ГОЛ! 2:2!
Данило
Пас отдал
Ч. Че
Желтая карточка
Б. Пачеко
77'
75'
Замена
Данило
️️️️
Адриэлсон
Замена
L. Sasha
️️️️
А. Кайо
68'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Калебе
68'
60'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ж. Сантос
60'
Замена
Габриэл
️️️️
Л. Ди Пласидо
60'
Замена
Д. Коста
️️️️
Тикиньо
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Х. Мартин Лусеро
46'
ГОЛ! 2:1!
Гилерме
Пас отдал
Калебе
41'
25'
Желтая карточка
Уго
24'
Замена
Уго
️️️️
Маршал
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Бритес
17'
Желтая карточка
Ж. Сантос
ГОЛ! 1:0!
Я. Пикачу
Пас отдал
Калебе
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
30
Калебе
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Ботафого
20
Лукас Перри
ВР
21
Маршал
(К)
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Тикиньо
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Форталеза
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
7
Мариньо
ПВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
18
Габриэл
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
4-3-1-3
91
Пачеко
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
30
Калебе
8
Кайо
22
Пикачу
20
Гилерме
18
Лусеро
28
Велисон
1
3-1-2-4
20
Перри
24
Ди Пласидо
31
Куэста
21
Маршал
17
Фрейтас
33
Карлос Эдуардо
27
Са
34
Адриэлсон
3
Че Че
7
Сантос
9
Тикиньо
91
Пачеко
31
Эскобар
31
Эскобар
91
Пачеко
8
Кайо
88
88
8
Кайо
20
Гилерме
7
Мариньо
7
Мариньо
20
Гилерме
18
Лусеро
91
Гальярдо
91
Гальярдо
18
Лусеро
30
Калебе
8
Почеттино
8
Почеттино
30
Калебе
21
Маршал
16
Уго
16
Уго
21
Маршал
34
Адриэлсон
15
Данило
15
Данило
34
Адриэлсон
24
Ди Пласидо
18
Габриэл
18
Габриэл
24
Ди Пласидо
7
Сантос
11
Энрике
11
Энрике
7
Сантос
9
Тикиньо
19
Коста
19
Коста
9
Тикиньо
Остались в запасе
Форталеза
Ботафого
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Форталеза - Ботафого
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Новости команд
Все
Форталеза
Ботафого
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+