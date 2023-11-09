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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза: обзор матча 09 ноября 2023
Атлетико Паранаэнсе
09.11.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Форталеза
58'
Виллиан
54'
Гилерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
Желтая карточка
Эрик
90'
+2
84'
Замена
П. Роша
️️️️
Гилерме
83'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Х. Мартин Лусеро
Замена
У. Моура
️️️️
М. Фелипе
79'
77'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
70'
Замена
Калебе
️️️️
L. Crispim
70'
Замена
А. Кайо
️️️️
П. Аугусто
Замена
Б. Запелли
️️️️
В. Буэно
64'
Замена
Кристиан
️️️️
А. Сантана
63'
ГОЛ! 1:1!
Виллиан
Пас отдал
Эрик
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
Гилерме
Замена
Виллиан
️️️️
Ромуло
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Мариньо
ПВ
20
Гилерме
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
3
Marcos André
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
87
Daniel Martins
ЦП
54
Chiqueti
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
3-4-2-1
24
Бенто
21
Кауэ
4
Фелипе
44
Хелено
14
Эрик
5
Фернандиньо
80
Сантана
15
Буэно
28
Куэльо
17
Каноббио
40
Ромуло
4-1-2-4
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
91
Пачеко
28
Аугусто
20
Гилерме
7
Мариньо
28
Велисон
91
18
Лусеро
1
4
Фелипе
5
Моура
5
Моура
4
Фелипе
80
Сантана
18
Кристиан
18
Кристиан
80
Сантана
15
Буэно
10
Запелли
10
Запелли
15
Буэно
40
Ромуло
11
Виллиан
11
Виллиан
40
Ромуло
28
Аугусто
8
Кайо
8
Кайо
28
Аугусто
91
30
Калебе
30
Калебе
91
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
20
Гилерме
32
Роша
32
Роша
20
Гилерме
18
Лусеро
91
Гальярдо
91
Гальярдо
18
Лусеро
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза
24
Лео Линк
ВР
3
Marcos André
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
87
Daniel Martins
ЦП
54
Chiqueti
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
3
Marcos André
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
87
Daniel Martins
ЦП
54
Chiqueti
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Остались в запасе
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Арена да Байшада
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