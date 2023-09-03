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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Форталеза
Флуминенсе - Форталеза: обзор матча 03 сентября 2023
Флуминенсе
03.09.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Форталеза
90+2'
Д. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Форталеза
Желтая карточка
Андре
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Д. Барбоза
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Г. Эскобар
84'
Замена
Г. Эскобар
️️️️
Гилерме
83'
Замена
Ромариньо
️️️️
Х. Мартин Лусеро
Замена
Леле
️️️️
Д. Кеннеди
78'
71'
Замена
I. Machuca
️️️️
Я. Пикачу
Замена
Лима
️️️️
Кено
71'
Замена
L. Fernández
️️️️
Г. Кано
71'
67'
Замена
П. Аугусто
️️️️
З. Велисон
67'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Т. Почеттино
Замена
Даниэл
️️️️
Александер
58'
Замена
Мартинелли
️️️️
Ф. Мело
58'
Желтая карточка
Д. Кеннеди
45'
42'
Желтая карточка
З. Велисон
Желтая карточка
С. Хавьер
30'
28'
Желтая карточка
Э. Бритес
Желтая карточка
Д. Барбоза
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Андре
ОП
5
Александер
ОП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
45
Лима
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
3-3-1-3
1
Фабио
16
Барбоза
44
Брас
2
Хавьер
30
Мело
7
Андре
5
Александер
11
Ариас
20
Кено
14
Кано
9
Кеннеди
4-2-1-4
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
91
Пачеко
22
Пикачу
8
Кайо
20
Гилерме
28
Велисон
8
Почеттино
18
Лусеро
1
30
Мело
8
Мартинелли
8
Мартинелли
30
Мело
14
Кано
10
10
14
Кано
20
Кено
45
Лима
45
Лима
20
Кено
5
Александер
94
Даниэл
94
Даниэл
5
Александер
9
Кеннеди
18
Леле
18
Леле
9
Кеннеди
20
Гилерме
31
Эскобар
31
Эскобар
20
Гилерме
22
Пикачу
11
11
22
Пикачу
28
Велисон
28
Аугусто
28
Аугусто
28
Велисон
18
Лусеро
11
Ромариньо
11
Ромариньо
18
Лусеро
8
Почеттино
91
Гальярдо
91
Гальярдо
8
Почеттино
Остались в запасе
Флуминенсе
Форталеза
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
Остались в запасе
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Флуминенсе - Форталеза
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
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