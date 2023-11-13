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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Форталеза
Куяба - Форталеза: обзор матча 13 ноября 2023
Куяба
13.11.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
6'
Дейверсон
90+2'
И. Питта (П)
90+8'
Я. Пикачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Форталеза
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
Я. Пикачу
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Питта
90'
+2
90'
Желтая карточка
J. Ricardo
81'
Замена
Г. Эскобар
️️️️
Б. Пачеко
80'
Желтая карточка
I. Machuca
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Раниэле
77'
77'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Т. Почеттино
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Клайсон
64'
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
64'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Д. Кафу
57'
46'
Замена
Калебе
️️️️
П. Аугусто
46'
Замена
I. Machuca
️️️️
Гилерме
46'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
Замена
U.
️️️️
П. Калмон
46'
Желтая карточка
Дейверсон
42'
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
Денилсон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
27
Денилсон
АП
16
Дейверсон
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Мариньо
ПВ
20
Гилерме
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
3
Витао
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
55
Calebe
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
9
Исидро Питта
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Калебе
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
4-1-1-1-3
22
Вальтер
14
Калмон
3
Аллисон
33
Эмпереур
13
Марллон
14
Раниэле
29
Клайсон
27
Денилсон
7
Кафу
2
16
Дейверсон
4-1-2-4
2
Бритес
4
Тити
2
Тинга
91
Пачеко
28
Аугусто
20
Гилерме
7
Мариньо
18
Лусеро
8
Почеттино
28
Велисон
1
14
Раниэле
6
Аугусто
6
Аугусто
14
Раниэле
7
Кафу
88
Собрал
88
Собрал
7
Кафу
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
14
Калмон
6
6
14
Калмон
29
Клайсон
97
Ласерда
97
Ласерда
29
Клайсон
91
Пачеко
31
Эскобар
31
Эскобар
91
Пачеко
20
Гилерме
11
11
20
Гилерме
28
Аугусто
30
Калебе
30
Калебе
28
Аугусто
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
8
Почеттино
91
Гальярдо
91
Гальярдо
8
Почеттино
Остались в запасе
Куяба
Форталеза
21
Жоао Карлос
ВР
3
Витао
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Тони Оливейра
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
3
Витао
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Остались в запасе
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Куяба - Форталеза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Caio Max Augusto Vieira, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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