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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Форталеза
Васко да Гама - Форталеза: обзор матча 19 октября 2023
Васко да Гама
19.10.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Форталеза
58'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Форталеза
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
83'
Замена
Миранда
️️️️
Майкон
83'
80'
Замена
Мариньо
️️️️
Т. Почеттино
79'
Замена
Гилерме
️️️️
I. Machuca
79'
Замена
П. Аугусто
️️️️
А. Кайо
68'
Замена
Калебе
️️️️
Я. Пикачу
68'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
З. Велисон
Замена
Жаир
️️️️
Б. Пракседес
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Пайет
Пас отдал
Б. Пракседес
58'
54'
Желтая карточка
Я. Пикачу
Замена
Росси
️️️️
М. Гомес
46'
44'
Желтая карточка
Г. Эскобар
Желтая карточка
М. Гомес
24'
Желтая карточка
Г. Пек
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Форталеза
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Васко да Гама
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Лука Орельяно
ПВ
31
Росси
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
20
Гилерме
ПВ
7
Мариньо
ПВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
3
Лео
96
Энрике
23
Зе Габриэл
6
Гомес
10
Пайет
25
Пракседес
77
Пек
19
Вегетти
4-3-4
4
Беневенуто
4
Тити
31
Эскобар
2
Тинга
22
Пикачу
11
8
Кайо
28
Велисон
8
Почеттино
18
Лусеро
1
3
Майкон
35
Миранда
35
Миранда
3
Майкон
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
25
Пракседес
8
Жаир
8
Жаир
25
Пракседес
6
Гомес
31
Росси
31
Росси
6
Гомес
22
Пикачу
30
Калебе
30
Калебе
22
Пикачу
8
Кайо
28
Аугусто
28
Аугусто
8
Кайо
11
20
Гилерме
20
Гилерме
11
8
Почеттино
7
Мариньо
7
Мариньо
8
Почеттино
28
Велисон
91
Гальярдо
91
Гальярдо
28
Велисон
Остались в запасе
Васко да Гама
Форталеза
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Васко да Гама - Форталеза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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