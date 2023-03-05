|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коламбус
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:2
|Коламбус (Коламбус)
|02.04.2023
|83' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|4:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|26.03.2023
|82' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|6:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:1
|Коламбус (Коламбус)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)