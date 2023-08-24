Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
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Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала