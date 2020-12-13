МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
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«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
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Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала
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Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд»
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