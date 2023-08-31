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Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
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Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги
МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут