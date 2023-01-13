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«Сиэтл Саундерс» – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
Три клуба МЛС интересуются Пасторе