Миннесота Юнайтед

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«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
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