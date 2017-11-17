Ибсон хочет вернуться в Россию

Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон хотел бы вернуться в российскую Премьер-лигу.

«Я провел в России два года. Два счастливых года. Очень хочу однажды вернуться в страну, с которой у меня столько связано.

Пока на новом стадионе «Спартака» не бывал. Больше всего запомнились болельщики «Спартака». Они с нами были всегда: и на домашних, и на выездных играх. Мне нравилось в огромной Москве. В ней можно затеряться, но сейчас на телефонах такие программы, что невелика беда.

Дома в Бразилии хранятся спартаковские футболки. А еще мои родственники и друзья до сих пор ходят в майках «Спартака». Там разные – из РФПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы. На одних мое имя написано кириллицей, на других – латиницей», – рассказал Ибсон.

Напомним, что сейчас 33-летний бразилец играет в составе американского клуба «Миннесота Юнайтед».