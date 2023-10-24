Атланта Юнайтед

В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала