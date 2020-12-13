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Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»
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«Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Реал Солт-Лейк» благодаря голу и ассисту Ибрагимовича
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Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
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