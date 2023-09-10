МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»

Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»

Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»