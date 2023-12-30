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Коламбус
Льорис подписал контракт с клубом из США
30 декабря 2023, 23:37
0
«Лос-Анджелес» ведет переговоры с победителем ЧМ-2018
28 декабря 2023, 21:48
0
Комментарий Кьеллини по поводу завершения карьеры
12 декабря 2023, 20:35
0
Кьеллини завершит карьеру в 39 лет
12 декабря 2023, 15:26
0
В Месси бросили бутылку после матча МЛС
5 сентября 2023, 08:34
1
Льорис подписал контракт с клубом из США
30 декабря 2023, 23:37
0
«Лос-Анджелес» ведет переговоры с победителем ЧМ-2018
28 декабря 2023, 21:48
0
Комментарий Кьеллини по поводу завершения карьеры
12 декабря 2023, 20:35
0
Кьеллини завершит карьеру в 39 лет
12 декабря 2023, 15:26
0
В Месси бросили бутылку после матча МЛС
5 сентября 2023, 08:34
1
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
13 декабря 2020, 08:23
1
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
7 декабря 2018, 07:27
1
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
27 ноября 2018, 11:05
4
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
2 ноября 2018, 11:32
4
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала
2 ноября 2018, 08:21
1
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Лос-Анджелес - Коламбус - 14 июля 2024

Лос-Анджелес
14.07.2024, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 34 тур
- : -
Не начался
Коламбус
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лос-Анджелес - Коламбус
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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Текущие
Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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