Нью-Инглэнд Революшн

«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала