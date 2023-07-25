Нью-Йорк Сити

Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
ЦСКА согласовал контракт с Мединой («Чемпионат»)
ЦСКА устно договорился с Мединой о контракте до 2025 года (Сезар Луис Мерло)
Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
ЦСКА согласовал контракт с Мединой («Чемпионат»)
ЦСКА устно договорился с Мединой о контракте до 2025 года (Сезар Луис Мерло)
Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала