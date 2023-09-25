Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
«Орландо Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
«Зенит» был близок к трансферу игрока сборной Уругвая
«Цирк!»: тренер «Орландо Сити» раскритиковал судейство из-за Месси
Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
«Орландо Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
«Зенит» был близок к трансферу игрока сборной Уругвая
«Цирк!»: тренер «Орландо Сити» раскритиковал судейство из-за Месси
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
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Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала