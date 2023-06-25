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«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
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