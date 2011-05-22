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Омар Миланетто
Статистика
Омар Миланетто - статистика
Завершил карьеру
30 ноября 1975 (50)
| Полузащитник
176 см | 73 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
31
2
1
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
3 : 2
22.05.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
4 : 2
14.05.2011
Дженоа
1' - 64'
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2 : 1
08.05.2011
Сампдория
1' - 90'
72'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
4 : 2
23.04.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
3 : 0
17.04.2011
Брешиа
1' - 88'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3 : 2
10.04.2011
Дженоа
1' - 79'
Италия. Серия А, 31 тур
Дженоа
0 : 1
03.04.2011
Кальяри
1' - 65'
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
1 : 1
20.03.2011
Дженоа
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1 : 0
13.03.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
5 : 2
06.03.2011
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
4 : 3
20.02.2011
Рома
1' - 61'
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0 : 1
16.02.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Бари
0 : 0
13.02.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
1 : 1
06.02.2011
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
1 : 0
02.02.2011
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 1
30.01.2011
Парма
1' - 90'
26'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
0 : 0
23.01.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
2 : 4
16.01.2011
Удинезе
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
0 : 0
09.01.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
0 : 0
06.01.2011
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0 : 1
11.12.2010
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0 : 0
28.11.2010
Дженоа
1' - 86'
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
0 : 2
21.11.2010
Ювентус
1' - 90'
86'
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
0 : 1
14.11.2010
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 0
10.11.2010
Болонья
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
0 : 1
29.10.2010
Интер
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
24.10.2010
Катания
1' - 85'
20'
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 1
16.10.2010
Дженоа
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
2 : 1
03.10.2010
Бари
84' - 90'
90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1 : 0
25.09.2010
Дженоа
66' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
22.09.2010
Фиорентина
75' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
19.09.2010
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
1 : 3
12.09.2010
Кьево
1' - 72'
50'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0 : 1
28.08.2010
Дженоа
1' - 90'
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