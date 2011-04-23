Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лечче
Дженоа - Лечче: обзор матча 23 апреля 2011
Дженоа
23.04.2011, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
4 : 2
Завершен
Лечче
10'
А. Флоро Флорес
43'
Р. Паласио
54'
Р. Паласио
62'
А. Флоро Флорес
3'
Д. Ди Микеле
30'
Д. Ди Микеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лечче
Замена
Э. Моретти
️️️️
Д. Кришито
Замена
М. Коппола
️️️️
Г. Джиакомацци
Замена
М. Боселли
️️️️
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Замена
И. Пьятти
️️️️
Д. Донати
Замена
Ю. Куцка
️️️️
А. Конко
ГОЛ! 4:2!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Д. Кришито
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Жеда
ГОЛ! 3:2!
Р. Паласио
Желтая карточка
Р. Паласио
Желтая карточка
Р. Оливера
ГОЛ! 2:2!
Р. Паласио
ГОЛ! 1:2!
Д. Ди Микеле
Пас отдал
Д. Мунари
ГОЛ! 1:1!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Д. Кришито
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ди Микеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
27
Жеда
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
20
Эней Йеленич
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
3-2-1-2
82
Эдуарду
13
Рафинья
3
Дайнелли
13
Антонелли
13
Каладзе
27
Место
0
Миланетто
9
Флоро Флорес
8
Паласио
4-4-2
21
Розати
2
Донати
4
Томович
14
Фабиано
15
Месба
29
Джиакомацци
5
Вивес
83
Оливера
11
Мунари
10
Ди Микеле
27
Жеда
4
Кришито
24
Моретти
24
Моретти
4
Кришито
25
Конко
33
Куцка
33
Куцка
25
Конко
9
Флоро Флорес
17
Боселли
17
Боселли
9
Флоро Флорес
2
Донати
10
Пьятти
10
Пьятти
2
Донати
29
Джиакомацци
10
Коппола
10
Коппола
29
Джиакомацци
27
Жеда
9
Корвиа
9
Корвиа
27
Жеда
Остались в запасе
Дженоа
Лечче
73
Алессио Скарпи
ВР
20
Эней Йеленич
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
20
Эней Йеленич
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Дженоа - Лечче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Лечче
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+