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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 10 ноября 2010
Дженоа
10.11.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
81'
О. Миланетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Болонья
Замена
К. Каладзе
️️️️
М. Велозу
Замена
Х. Харджа
️️️️
Г. Рудольф
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Буске
Желтая карточка
М. Дестро
ГОЛ! 1:0!
О. Миланетто
Пас отдал
Л. Тони
Желтая карточка
Ф. Казарини
Замена
М. Дестро
️️️️
Д. Место
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Р. Меджиорини
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
Ф. Казарини
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
Д. Перес
Желтая карточка
И. Радованович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
15
Диего Перес
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
3-2-3-2
82
Эдуарду
13
Раноккия
4
Кришито
13
Рафинья
3
Дайнелли
27
Место
0
Миланетто
44
Велозу
7
Росси
14
Рудольф
18
Тони
4-1-3-2
2
Вивиано
13
Гарич
90
Портанова
3
Бритос
33
Рубин
16
Радованович
24
Буске
8
Экдаль
15
Перес
9
Ди Вайо
69
Меджиорини
44
Велозу
13
Каладзе
13
Каладзе
44
Велозу
14
Рудольф
13
Харджа
13
Харджа
14
Рудольф
27
Место
21
Дестро
21
Дестро
27
Место
8
Экдаль
5
Казарини
5
Казарини
8
Экдаль
69
Меджиорини
11
Рамирес
11
Рамирес
69
Меджиорини
24
Буске
77
Хименес
77
Хименес
24
Буске
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Дженоа - Болонья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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