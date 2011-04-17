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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Брешиа
Дженоа - Брешиа: обзор матча 17 апреля 2011
Дженоа
17.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Брешиа
59'
Рафинья
70'
Г. Берарди (АГ)
90'
Л. Антонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Брешиа
ГОЛ! 3:0!
Л. Антонелли
Пас отдал
Р. Паласио
Замена
А. Конко
️️️️
О. Миланетто
Замена
А. Палоски
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Жонатас
️️️️
М. Дзамбелли
Желтая карточка
Д. Дзоболи
Желтая карточка
П. Хетемай
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Г. Берарди
Замена
Г. Берарди
️️️️
П. Аккарди
Желтая карточка
А. Диаманти
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
Р. Паласио
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
П. Коне
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Ю. Куцка
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
Д. Место
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Андреа Донинелли
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
8
Адам Вош
АП
17
Давиде Байокко
ПП
9
Жонатас
ЦФ
4-4-2
82
Эдуарду
4
Кришито
13
Каладзе
13
Рафинья
27
Место
5
Донинелли
0
Миланетто
33
Куцка
7
Росси
8
Паласио
9
Флоро Флорес
3-2-3-1-1
1
Аркари
2
Дзоболи
20
Аккарди
6
Бега
11
Зебина
13
Дзамбелли
33
Коне
14
Дзанетти
56
Хетемай
23
Диаманти
99
Караччиоло
33
Куцка
13
Антонелли
13
Антонелли
33
Куцка
0
Миланетто
25
Конко
25
Конко
0
Миланетто
9
Флоро Флорес
9
Палоски
9
Палоски
9
Флоро Флорес
20
Аккарди
28
Берарди
28
Берарди
20
Аккарди
33
Коне
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
33
Коне
13
Дзамбелли
9
Жонатас
9
Жонатас
13
Дзамбелли
Остались в запасе
Дженоа
Брешиа
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
8
Адам Вош
АП
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
8
Адам Вош
АП
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Дженоа - Брешиа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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