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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 21 ноября 2010
Дженоа
21.11.2010, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
18'
Эдуарду (АГ)
23'
М. Красич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
Желтая карточка
О. Миланетто
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
А. Аквилани
Замена
Г. Рудольф
️️️️
М. Велозу
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Замена
М. Сиссоко
️️️️
М. Красич
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
М. Мотта
Замена
М. Дестро
️️️️
Д. Место
Замена
Х. Харджа
️️️️
А. Раноккия
Желтая карточка
К. Каладзе
Желтая карточка
Л. Тони
Желтая карточка
М. Красич
ГОЛ! 0:2!
М. Красич
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Эдуарду
Желтая карточка
Д. Кришито
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Каха Каладзе
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
44
Мигель Велозу
АП
7
Марко Росси
(К)
ПП
27
Джандоменико Место
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
13
Хуссин Харджа
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
3-2-2-1-2
82
Эдуарду
13
Раноккия
3
Дайнелли
4
Кришито
13
Каладзе
13
Рафинья
0
Миланетто
7
Росси
44
Велозу
18
Тони
27
Место
4-1-3-2
30
Сторари
16
Мотта
14
Кьеллини
19
Бонуччи
6
Гроссо
30
Мело
17
Красич
20
Аквилани
10
Маркизио
27
Квальярелла
19
Яквинта
13
Раноккия
13
Харджа
13
Харджа
13
Раноккия
44
Велозу
14
Рудольф
14
Рудольф
44
Велозу
27
Место
21
Дестро
21
Дестро
27
Место
16
Мотта
4
Соренсен
4
Соренсен
16
Мотта
17
Красич
22
Сиссоко
22
Сиссоко
17
Красич
20
Аквилани
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
20
Аквилани
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
13
Александр Маннингер
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Дженоа - Ювентус
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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