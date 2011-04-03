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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кальяри
Дженоа - Кальяри: обзор матча 03 апреля 2011
Дженоа
03.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
16'
Р. Аквафреска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кальяри
Замена
Ф. Писано
️️️️
С. Миссироли
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Чико
️️️️
Э. Моретти
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
С. Ланер
️️️️
А. Лаццари
Замена
А. Палоски
️️️️
О. Миланетто
Желтая карточка
А. Агостини
Желтая карточка
Р. Паласио
Замена
Л. Антонелли
️️️️
А. Конко
Желтая карточка
Д. Кришито
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Аквафреска
Пас отдал
Д. Бьондини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Кальяри
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
29
Маттиа Галлон
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
3-2-2-2
82
Эдуарду
13
Рафинья
4
Кришито
24
Моретти
3
Дайнелли
27
Место
0
Миланетто
7
Росси
9
Флоро Флорес
8
Паласио
4-4-1-1
22
Агацци
24
Перицо
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
10
Лаццари
8
Бьондини
6
Миссироли
44
Наингголан
7
Коссу
99
Аквафреска
24
Моретти
15
Чико
15
Чико
24
Моретти
25
Конко
13
Антонелли
13
Антонелли
25
Конко
0
Миланетто
9
Палоски
9
Палоски
0
Миланетто
6
Миссироли
24
Писано
24
Писано
6
Миссироли
10
Лаццари
4
Ланер
4
Ланер
10
Лаццари
99
Аквафреска
26
Рагацу
26
Рагацу
99
Аквафреска
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
29
Маттиа Галлон
ЦФ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
29
Маттиа Галлон
ЦФ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Дженоа - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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