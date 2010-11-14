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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 14 ноября 2010
Кальяри
14.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
83'
А. Раноккия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
Замена
Э. Моретти
️️️️
М. Велозу
ГОЛ! 0:1!
А. Раноккия
Пас отдал
М. Велозу
Замена
С. Ланер
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
А. Агостини
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Р. Наингголан
Замена
Х. Харджа
️️️️
Д. Место
Замена
Нене
️️️️
А. Пинарди
Замена
Д. Дайнелли
️️️️
Г. Рудольф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Алекс Пинарди
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
29
Маттиа Галлон
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
15
Ариаудо
13
Астори
24
Перицо
44
Наингголан
6
Пинарди
5
Конти
7
Коссу
99
Аквафреска
21
Матри
3-2-3-2
82
Эдуарду
13
Рафинья
13
Раноккия
13
Каладзе
27
Место
4
Кришито
7
Росси
44
Велозу
0
Миланетто
18
Тони
14
Рудольф
21
Матри
4
Ланер
4
Ланер
21
Матри
44
Наингголан
8
Бьондини
8
Бьондини
44
Наингголан
6
Пинарди
7
Нене
7
Нене
6
Пинарди
14
Рудольф
3
Дайнелли
3
Дайнелли
14
Рудольф
44
Велозу
24
Моретти
24
Моретти
44
Велозу
27
Место
13
Харджа
13
Харджа
27
Место
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
29
Маттиа Галлон
ЦФ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
73
Алессио Скарпи
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
29
Маттиа Галлон
ЦФ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Кальяри - Дженоа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Сант-Элия
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