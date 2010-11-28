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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Дженоа
Брешиа - Дженоа: обзор матча 28 ноября 2010
Брешиа
28.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Дженоа
Замена
Ф. Модесто
️️️️
М. Велозу
Замена
Э. Моретти
️️️️
О. Миланетто
Замена
П. Коне
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
Ф. Бега
Замена
С. Далламано
️️️️
Г. Берарди
Желтая карточка
М. Росси
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
Эдер
Замена
Р. Палладино
️️️️
Р. Паласио
Желтая карточка
А. Вош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
8
Адам Вош
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
3-2-1-2-2
22
Серени
13
Дзамбелли
25
Мартинес
6
Бега
28
Берарди
11
Зебина
56
Хетемай
23
Диаманти
8
Вош
23
Эдер
99
Караччиоло
4-4-2
82
Эдуарду
27
Место
3
Дайнелли
13
Раноккия
4
Кришито
7
Росси
13
Харджа
0
Миланетто
44
Велозу
18
Тони
8
Паласио
28
Берарди
23
Далламано
23
Далламано
28
Берарди
23
Диаманти
33
Коне
33
Коне
23
Диаманти
23
Эдер
18
Поссанцини
18
Поссанцини
23
Эдер
0
Миланетто
24
Моретти
24
Моретти
0
Миланетто
44
Велозу
32
Модесто
32
Модесто
44
Велозу
8
Паласио
17
Палладино
17
Палладино
8
Паласио
Остались в запасе
Брешиа
Дженоа
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Микеле Аркари
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
24
Николас Кордова
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Микеле Аркари
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
24
Николас Кордова
ЦП
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Брешиа - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Марио Ригамонти
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