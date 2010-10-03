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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Бари
Дженоа - Бари: обзор матча 03 октября 2010
Дженоа
03.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Бари
36'
Р. Паласио
90+5'
Л. Тони
52'
П. Баррето (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Бари
ГОЛ! 2:1!
Л. Тони
Пас отдал
О. Миланетто
+5
Замена
Г. Рудольф
️️️️
Р. Паласио
Замена
О. Миланетто
️️️️
М. Велозу
Желтая карточка
Рафинья
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
Замена
Ф. Капуто
️️️️
П. Баррето
Замена
М. Донати
️️️️
А. Гацци
Желтая карточка
А. Паризи
Желтая карточка
А. Гацци
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Баррето
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
А. Масиелло
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Замена
Э. Моретти
️️️️
Д. Дайнелли
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Марко Росси
ПП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
3-2-2-2
82
Эдуарду
15
Чико
13
Рафинья
4
Кришито
3
Дайнелли
27
Место
13
Харджа
44
Велозу
8
Паласио
18
Тони
4-3-3
1
Жилле
14
Бельмонте
32
Масиелло
5
Масиелло
21
Паризи
27
Альварес
4
Альмирон
14
Гацци
5
Геззаль
9
Кастильо
10
Баррето
3
Дайнелли
24
Моретти
24
Моретти
3
Дайнелли
44
Велозу
0
Миланетто
0
Миланетто
44
Велозу
8
Паласио
14
Рудольф
14
Рудольф
8
Паласио
9
Кастильо
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
9
Кастильо
14
Гацци
5
Донати
5
Донати
14
Гацци
10
Баррето
9
Капуто
9
Капуто
10
Баррето
Остались в запасе
Дженоа
Бари
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Дженоа - Бари
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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