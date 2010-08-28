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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Дженоа
Удинезе - Дженоа: обзор матча 28 августа 2010
Удинезе
28.08.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
81'
Д. Место
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Дженоа
Замена
А. Абди
️️️️
А. Кода
ГОЛ! 0:1!
Д. Место
Желтая карточка
Д. Паскуале
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Ди Натале
Замена
Д. Место
️️️️
Р. Паласио
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
Д. Пинци
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
М. Велозу
Замена
Р. Палладино
️️️️
Л. Тони
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
М. Велозу
Желтая карточка
Д. Скулли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
37
Ян Копривец
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-3-3
1
Ханданович
26
Паскуале
6
Домицци
35
Кода
25
Сапата
27
Асамоа
88
Инлер
7
Куадрадо
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
4
Санчес
4-3-3
82
Эдуарду
13
Раноккия
13
Рафинья
4
Кришито
3
Дайнелли
7
Росси
44
Велозу
0
Миланетто
18
Тони
10
Скулли
8
Паласио
7
Куадрадо
3
Пинци
3
Пинци
7
Куадрадо
35
Кода
22
Абди
22
Абди
35
Кода
10
Ди Натале
9
Корради
9
Корради
10
Ди Натале
8
Паласио
27
Место
27
Место
8
Паласио
44
Велозу
4
Сукулини
4
Сукулини
44
Велозу
18
Тони
17
Палладино
17
Палладино
18
Тони
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
37
Ян Копривец
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
37
Ян Копривец
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Удинезе Арена
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