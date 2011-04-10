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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 10 апреля 2011
Ювентус
10.04.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 2
Завершен
Дженоа
49'
С. Пепе
62'
А. Матри
82'
Л. Тони
8'
Л. Бонуччи (АГ)
56'
А. Флоро Флорес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
ГОЛ! 3:2!
Л. Тони
Замена
Э. Йеленич
️️️️
О. Миланетто
Замена
Х. Мартинес
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Замена
Р. Паласио
️️️️
А. Палоски
Замена
Чико
️️️️
Л. Антонелли
ГОЛ! 2:2!
А. Матри
Пас отдал
Л. Тони
Замена
Л. Тони
️️️️
Ф. Мело
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
ГОЛ! 1:2!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Л. Антонелли
Желтая карточка
М. Мотта
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
М. Мотта
ГОЛ! 1:1!
С. Пепе
Пас отдал
А. Аквилани
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ОП
10
Клаудио Маркизио
(К)
ЦП
17
Милош Красич
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
13
Лука Антонелли
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
25
Абдулай Конко
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
5
Андреа Донинелли
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
20
Эней Йеленич
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-2-3-1
30
Сторари
2
Траоре
15
Барцальи
19
Бонуччи
16
Мотта
30
Мело
20
Аквилани
3
Пепе
10
Маркизио
17
Красич
21
Матри
4-4-2
82
Эдуарду
27
Место
3
Дайнелли
13
Каладзе
24
Моретти
7
Росси
0
Миланетто
25
Конко
13
Антонелли
9
Палоски
9
Флоро Флорес
16
Мотта
4
Соренсен
4
Соренсен
16
Мотта
30
Мело
18
Тони
18
Тони
30
Мело
3
Пепе
55
Мартинес
55
Мартинес
3
Пепе
13
Антонелли
15
Чико
15
Чико
13
Антонелли
9
Палоски
8
Паласио
8
Паласио
9
Палоски
0
Миланетто
20
Йеленич
20
Йеленич
0
Миланетто
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
13
Александр Маннингер
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
5
Андреа Донинелли
ЦП
73
Алессио Скарпи
ВР
17
Мауро Боселли
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Остались в запасе
5
Андреа Донинелли
ЦП
73
Алессио Скарпи
ВР
17
Мауро Боселли
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Ювентус - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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