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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 22 сентября 2010
Дженоа
22.09.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
18'
Д. Место
11'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
М. Велозу
Замена
Фелипе
️️️️
М. Паскуаль
Замена
М. Маркьонни
️️️️
А. Черчи
Замена
О. Миланетто
️️️️
Х. Харджа
Замена
Г. Рудольф
️️️️
Д. Скулли
Замена
️️️️
К. Дзанетти
Желтая карточка
Д. Скулли
Желтая карточка
С. Фрей
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
Чико
Желтая карточка
М. Паскуаль
ГОЛ! 1:1!
Д. Место
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Джилардино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
22
Адем Льяич
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-2-2-3
82
Эдуарду
13
Раноккия
4
Кришито
15
Чико
3
Дайнелли
27
Место
44
Велозу
13
Харджа
18
Тони
8
Паласио
10
Скулли
4-4-2
1
Фрей
29
Де Сильвестри
3
Кролдруп
5
Гамберини
21
Паскуаль
33
Донадель
14
Дзанетти
18
Монтоливо
11
Варгас
19
Джилардино
7
Черчи
44
Велозу
4
Сукулини
4
Сукулини
44
Велозу
13
Харджа
0
Миланетто
0
Миланетто
13
Харджа
10
Скулли
14
Рудольф
14
Рудольф
10
Скулли
21
Паскуаль
27
Фелипе
27
Фелипе
21
Паскуаль
7
Черчи
32
Маркьонни
32
Маркьонни
7
Черчи
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Артур Боруц
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
22
Адем Льяич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
22
Адем Льяич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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