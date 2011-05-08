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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сампдория
Дженоа - Сампдория: обзор матча 08 мая 2011
Дженоа
08.05.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
45'
А. Флоро Флорес
90'
М. Боселли
66'
Н. Поцци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сампдория
Желтая карточка
Р. Циглер
Вторая желтая
Д. Место
Замена
А. Конко
️️️️
Ю. Куцка
ГОЛ! 2:1!
М. Боселли
Замена
М. Боселли
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
М. Маккароне
️️️️
Н. Поцци
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
О. Миланетто
Замена
А. Поли
️️️️
Ф. Тиссоне
ГОЛ! 1:1!
Н. Поцци
Желтая карточка
Д. Маннини
Замена
С. Губерти
️️️️
Ж. Лацко
Желтая карточка
Д. Место
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
ГОЛ! 1:0!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Р. Паласио
Желтая карточка
М. Росси
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
3-2-3-2
82
Эдуарду
13
Каладзе
13
Рафинья
3
Дайнелли
4
Кришито
27
Место
33
Куцка
0
Миланетто
7
Росси
9
Флоро Флорес
8
Паласио
3-2-3-2
1
Да Кошта
3
Циглер
14
Вольта
17
Луккини
6
Дзаури
86
Лацко
12
Тиссоне
17
Паломбо
70
Маннини
14
Биабиани
9
Поцци
13
Рафинья
13
Антонелли
13
Антонелли
13
Рафинья
33
Куцка
25
Конко
25
Конко
33
Куцка
9
Флоро Флорес
17
Боселли
17
Боселли
9
Флоро Флорес
86
Лацко
8
Губерти
8
Губерти
86
Лацко
12
Тиссоне
15
Поли
15
Поли
12
Тиссоне
9
Поцци
7
Маккароне
7
Маккароне
9
Поцци
Остались в запасе
Дженоа
Сампдория
73
Алессио Скарпи
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Дженоа - Сампдория
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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