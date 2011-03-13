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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Палермо
Дженоа - Палермо: обзор матча 13 марта 2011
Дженоа
13.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
77'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Палермо
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Замена
М. Боселли
️️️️
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
Чико
️️️️
М. Росси
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
А. Флоро Флорес
Замена
Рафинья
️️️️
А. Конко
Замена
Й. Иличич
️️️️
Ф. Микколи
Замена
М. Дармиан
️️️️
М. Кассани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
18
Африйе Аква
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-2-3-2
82
Эдуарду
4
Кришито
13
Каладзе
3
Дайнелли
25
Конко
27
Место
44
Велозу
33
Куцка
7
Росси
8
Паласио
9
Флоро Флорес
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
83
Бово
6
Муньос
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
25
Бачинович
23
Ночерино
15
Пасторе
10
Микколи
11
Эрнандес
7
Росси
15
Чико
15
Чико
7
Росси
25
Конко
13
Рафинья
13
Рафинья
25
Конко
9
Флоро Флорес
17
Боселли
17
Боселли
9
Флоро Флорес
6
Кассани
36
Дармиан
36
Дармиан
6
Кассани
10
Микколи
72
Иличич
72
Иличич
10
Микколи
11
Эрнандес
51
Пинилья
51
Пинилья
11
Эрнандес
Остались в запасе
Дженоа
Палермо
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
18
Африйе Аква
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
18
Африйе Аква
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Дженоа - Палермо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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