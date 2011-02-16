Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 16 февраля 2011
Сампдория
16.02.2011, среда, 20:30
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
55'
Рафинья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
+1
Замена
Чико
️️️️
Р. Паласио
Замена
С. Дзадза
️️️️
Д. Дессена
Замена
А. Палоски
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Д. Маннини
️️️️
Ф. Македа
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Замена
М. Вольта
️️️️
Д. Гастальделло
+2
Желтая карточка
Р. Паласио
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
15
Андреа Поли
ЛП
17
Анджело Паломбо
(К)
ОП
8
Стефано Губерти
АП
27
Даниэле Дессена
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Марко Росси
(К)
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
13
Рафинья
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Курчи
3
Циглер
5
Гастальделло
17
Луккини
6
Дзаури
17
Паломбо
15
Поли
27
Дессена
8
Губерти
9
Македа
7
Маккароне
4-4-2
82
Эдуарду
27
Место
3
Дайнелли
4
Кришито
13
Каладзе
13
Рафинья
33
Куцка
0
Миланетто
7
Росси
9
Флоро Флорес
8
Паласио
5
Гастальделло
14
Вольта
14
Вольта
5
Гастальделло
9
Македа
70
Маннини
70
Маннини
9
Македа
27
Дессена
11
Дзадза
11
Дзадза
27
Дессена
8
Паласио
15
Чико
15
Чико
8
Паласио
9
Флоро Флорес
9
Палоски
9
Палоски
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Сампдория - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Посещаемость:
36500 из 36703 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Сампдория
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+