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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Катания
Дженоа - Катания: обзор матча 24 октября 2010
Дженоа
24.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Катания
68'
М. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Катания
Замена
К. Каладзе
️️️️
О. Миланетто
Замена
А. Риккьюти
️️️️
М. Иско
Желтая карточка
А. Потенца
Желтая карточка
Э. Карбони
ГОЛ! 1:0!
М. Росси
Пас отдал
Рафинья
Замена
Э. Карбони
️️️️
Р. Мартиньо
Замена
М. Антенуччи
️️️️
М. Лопес
Желтая карточка
М. Дестро
Замена
М. Дестро
️️️️
Г. Рудольф
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
Д. Место
️️️️
Р. Палладино
Желтая карточка
О. Миланетто
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
5
Эзекель Карбони
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
3-2-2-3
82
Эдуарду
13
Раноккия
15
Чико
4
Кришито
3
Дайнелли
13
Рафинья
0
Миланетто
7
Росси
14
Рудольф
17
Палладино
18
Тони
4-3-3
21
Андухар
2
Потенца
26
Сильвестре
2
Сполли
33
Капуано
22
Иско
27
Бьяджианти
29
Мартиньо
10
Гомес
11
Лопес
25
Маскара
0
Миланетто
13
Каладзе
13
Каладзе
0
Миланетто
17
Палладино
27
Место
27
Место
17
Палладино
14
Рудольф
21
Дестро
21
Дестро
14
Рудольф
29
Мартиньо
5
Карбони
5
Карбони
29
Мартиньо
22
Иско
24
Риккьюти
24
Риккьюти
22
Иско
11
Лопес
7
Антенуччи
7
Антенуччи
11
Лопес
Остались в запасе
Дженоа
Катания
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Катания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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