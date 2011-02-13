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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Дженоа
Бари - Дженоа: обзор матча 13 февраля 2011
Бари
13.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Дженоа
Желтая карточка
Рафинья
Замена
Б. Янкович
️️️️
А. Конко
Замена
Рафинья
️️️️
М. Росси
Замена
А. Гацци
️️️️
С. Альмирон
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
А. Геззаль
Замена
А. Палоски
️️️️
Р. Паласио
Замена
Э. Альварес
️️️️
Э. Ривас
Желтая карточка
К. Глик
Желтая карточка
М. Донати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
5
Пол Кодря
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
21
Паризи
15
Глик
5
Масиелло
13
Росси
27
Ривас
7
Бентивольо
4
Альмирон
5
Донати
5
Геззаль
77
Окака-Чука
3-2-3-2
82
Эдуарду
4
Кришито
13
Каладзе
3
Дайнелли
25
Конко
27
Место
7
Росси
33
Куцка
0
Миланетто
8
Паласио
9
Флоро Флорес
4
Альмирон
14
Гацци
14
Гацци
4
Альмирон
27
Ривас
27
Альварес
27
Альварес
27
Ривас
5
Геззаль
9
Кастильо
9
Кастильо
5
Геззаль
7
Росси
13
Рафинья
13
Рафинья
7
Росси
8
Паласио
9
Палоски
9
Палоски
8
Паласио
25
Конко
7
Янкович
7
Янкович
25
Конко
Остались в запасе
Бари
Дженоа
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
5
Пол Кодря
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
5
Пол Кодря
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Бари - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Сан Никола
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