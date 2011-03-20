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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 20 марта 2011
Болонья
20.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
28'
М. Ди Вайо
43'
Д. Дайнелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Г. Рамирес
Замена
М. Боселли
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Д. Папони
️️️️
В. Морас
Замена
Н. Черубин
️️️️
М. Рубин
Желтая карточка
В. Морас
Замена
Л. Антонелли
️️️️
А. Конко
Желтая карточка
Д. Перес
ГОЛ! 1:1!
Д. Дайнелли
Желтая карточка
М. Бритос
Желтая карточка
О. Миланетто
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Вайо
Пас отдал
Ф. Делла Рокка
Замена
Рафинья
️️️️
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
24
Антонио Буске
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
33
Рубин
90
Портанова
3
Бритос
18
Морас
5
Казарини
14
Делла Рокка
16
Мудингай
15
Перес
11
Рамирес
9
Ди Вайо
3-2-3-2
82
Эдуарду
4
Кришито
24
Моретти
3
Дайнелли
27
Место
25
Конко
7
Росси
44
Велозу
0
Миланетто
8
Паласио
9
Флоро Флорес
33
Рубин
3
Черубин
3
Черубин
33
Рубин
18
Морас
35
Папони
35
Папони
18
Морас
11
Рамирес
26
Силигарди
26
Силигарди
11
Рамирес
44
Велозу
13
Рафинья
13
Рафинья
44
Велозу
25
Конко
13
Антонелли
13
Антонелли
25
Конко
9
Флоро Флорес
17
Боселли
17
Боселли
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Антонио Буске
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Антонио Буске
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Болонья - Дженоа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
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