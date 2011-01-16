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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 16 января 2011
Дженоа
16.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 4
Завершен
Удинезе
45+1'
О. Миланетто
58'
М. Дестро
27'
П. Армеро
56'
А. Ди Натале
70'
А. Санчес
90'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
+2
Замена
Д. Паскуале
️️️️
П. Армеро
ГОЛ! 2:4!
Х. Денис
Пас отдал
К. Асамоа
Замена
Р. Боаки
️️️️
Рафинья
Замена
Х. Денис
️️️️
А. Ди Натале
Замена
Д. Место
️️️️
М. Росси
Желтая карточка
Рафинья
Замена
А. Абди
️️️️
Г. Инлер
ГОЛ! 2:3!
А. Санчес
Пас отдал
М. Исла
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Дестро
ГОЛ! 2:2!
М. Дестро
ГОЛ! 1:2!
А. Ди Натале
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ! 1:1!
О. Миланетто
Пас отдал
Д. Скулли
+1
ГОЛ! 0:1!
П. Армеро
Пас отдал
Д. Пинци
19'
Желтая карточка
К. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-3-3
82
Эдуарду
4
Кришито
15
Чико
13
Рафинья
13
Каладзе
33
Куцка
0
Миланетто
7
Росси
7
Янкович
21
Дестро
10
Скулли
4-4-2
1
Ханданович
22
Исла
25
Сапата
4
Бенатиа
35
Кода
27
Асамоа
3
Пинци
88
Инлер
7
Армеро
10
Ди Натале
4
Санчес
7
Росси
27
Место
27
Место
7
Росси
21
Дестро
8
Паласио
8
Паласио
21
Дестро
13
Рафинья
22
Боаки
22
Боаки
13
Рафинья
7
Армеро
26
Паскуале
26
Паскуале
7
Армеро
88
Инлер
22
Абди
22
Абди
88
Инлер
10
Ди Натале
19
Денис
19
Денис
10
Ди Натале
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Дженоа - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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