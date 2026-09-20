Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Родриго Фернандес - статистика

Уракан
3 января 1996 (30), Монтевидео
#5 | Полузащитник
172 см
Уругвай
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Ривер Плейт
1 : 2
20.09.2026
Уракан
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Бельграно
1 : 1
05.09.2026
Уракан
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
30
1
0
12
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 0
04.12.2023
Сантос
1' - 90'
84'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 3
30.11.2023
Флуминенсе
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
1 : 1
26.11.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сантос
0 : 0
13.11.2023
Сан-Паулу
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гойас
0 : 1
10.11.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
0 : 0
07.11.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
1 : 2
02.11.2023
Сантос
1' - 68'
65'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коринтианс
1 : 1
30.10.2023
Сантос
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сантос
2 : 1
27.10.2023
Коритиба
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Интернасьонал
7 : 1
22.10.2023
Сантос
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
1 : 3
20.10.2023
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
4 : 1
01.10.2023
Васко да Гама
Был в запасе
61'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сантос
0 : 3
15.09.2023
Крузейро
1' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2023
Сантос
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
27.08.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 1
20.08.2023
Гремио
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
4 : 0
14.08.2023
Сантос
1' - 46'
38'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
1 : 1
05.08.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Флуминенсе
1 : 0
29.07.2023
Сантос
1' - 69'
45'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
2 : 2
23.07.2023
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос
4 : 3
09.07.2023
Гойас
1' - 90'
47'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
3 : 0
03.07.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
2 : 3
26.06.2023
Фламенго
1' - 68'
52'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
0 : 2
22.06.2023
Коринтианс
1' - 72'
45'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
0 : 0
10.06.2023
Сантос
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
1 : 1
04.06.2023
Интернасьонал
58' - 90'
64'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
2 : 0
29.05.2023
Сантос
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
0 : 0
21.05.2023
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Васко да Гама
0 : 1
14.05.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
2 : 1
06.05.2023
Сантос
1' - 90'
66'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
3 : 2
30.04.2023
Америка Минейро
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
0 : 0
23.04.2023
Атлетико Минейро
1' - 90'
76'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Гремио
1 : 0
17.04.2023
Сантос
46' - 90'
Главные новости
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
1
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
3
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
3
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+