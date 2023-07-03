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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Сантос
Куяба - Сантос: обзор матча 03 июля 2023
Куяба
03.07.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 13 тур
3 : 0
Завершен
Сантос
53'
Дейверсон
75'
Денилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Сантос
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
84'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Раниэле
84'
Замена
В. Силва
️️️️
Ю. Кастильо
77'
Замена
Рональд
️️️️
П. Кеппелини
77'
ГОЛ! 2:0!
Денилсон
Пас отдал
П. Кеппелини
75'
Замена
Э. Негеба
️️️️
Д. Кафу
69'
64'
Замена
Л. Брага
️️️️
Л. Лима
61'
Желтая карточка
Мессиас
57'
Замена
Сандри
️️️️
Доди
56'
Замена
Б. Месенга
️️️️
Л. Диас
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
П. Кеппелини
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
10
Пабло Кеппелини
АП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
17
Доди
ОП
97
Луан Диас
АП
10
Лукас Лима
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
54
Рикардо Серкейра
ОП
11
Веллингтон Силва
ПВ
82
Pablinho
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
3
Kevyson
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
6
Сандри
ЦП
30
Мигелито
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
3-1-2-4
22
Вальтер
16
Рикельме
13
Марллон
3
Аллисон
14
Раниэле
27
Денилсон
10
Кеппелини
2
77
Кастильо
16
Дейверсон
7
Кафу
4-2-2-2
34
Пауло
2
Лукас
28
Жоаким
24
Мессиас
12
Иносенсио
5
Фернандес
17
Доди
97
Диас
10
Лима
38
Леонардо
7
Мендоса
14
Раниэле
6
Аугусто
6
Аугусто
14
Раниэле
10
Кеппелини
8
Рональд
8
Рональд
10
Кеппелини
7
Кафу
94
Негеба
94
Негеба
7
Кафу
77
Кастильо
11
Силва
11
Силва
77
Кастильо
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
17
Доди
6
Сандри
6
Сандри
17
Доди
10
Лима
22
Брага
22
Брага
10
Лима
97
Диас
88
Месенга
88
Месенга
97
Диас
Остались в запасе
Куяба
Сантос
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ОП
82
Pablinho
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
1
Владимир
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
3
Kevyson
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
30
Мигелито
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ОП
82
Pablinho
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
3
Kevyson
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
30
Мигелито
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Куяба - Сантос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
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