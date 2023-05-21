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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Палмейрас
Сантос - Палмейрас: обзор матча 21 мая 2023
Сантос
21.05.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Палмейрас
Замена
Ивоней
️️️️
Л. Лима
89'
Желтая карточка
Д. Руис Ривера
88'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Л. Пирес
85'
83'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
Желтая карточка
Доди
76'
70'
Замена
Р. Риос
️️️️
Р. Вейга
62'
Замена
Эндрик
️️️️
Рони
Замена
Д. Руис Ривера
️️️️
А. Габриэль
59'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Л. Брага
47'
Замена
Майкон
️️️️
Мессиас
46'
46'
Замена
Навес
️️️️
Г. Гомес
33'
Желтая карточка
Майке
Желтая карточка
А. Габриэль
21'
15'
Желтая карточка
Р. Вейга
15'
Желтая карточка
Р. Вейга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Доди
ОП
5
Родриго Фернандес
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
10
Лукас Лима
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сантос
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
5
Алисон
ЦФ
10
Даниэль Руис Ривера
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
10
Табата
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
5
Ричард Риос
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
4-2-2-2
34
Пауло
23
Пирес
28
Жоаким
24
Мессиас
12
Иносенсио
17
Доди
5
Фернандес
22
Брага
20
Габриэль
19
Вашингтон
10
Лима
4-2-3-1
1
Вевертон
12
Майке
13
Луан
15
Гомес
22
Пикерес
25
Менино
93
Зе Рафаэль
37
Артур
23
Вейга
92
Дуду
33
Рони
24
Мессиас
3
Майкон
3
Майкон
24
Мессиас
23
Пирес
2
Лукас
2
Лукас
23
Пирес
22
Брага
21
Барбоза
21
Барбоза
22
Брага
20
Габриэль
10
Руис Ривера
10
Руис Ривера
20
Габриэль
10
Лима
8
Ивоней
8
Ивоней
10
Лима
15
Гомес
5
Навес
5
Навес
15
Гомес
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
33
Рони
9
Эндрик
9
Эндрик
33
Рони
23
Вейга
5
Риос
5
Риос
23
Вейга
Остались в запасе
Сантос
Палмейрас
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
5
Алисон
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ЦП
10
Табата
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
5
Алисон
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ЦП
10
Табата
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Сантос - Палмейрас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
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0 : 2
24.11.2026
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Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
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Брагантино
2 : 1
03.11.2026
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Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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