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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сантос
Коринтианс - Сантос: обзор матча 30 октября 2023
Коринтианс
30.10.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Сантос
57'
Ж. Лукас (АГ)
90+9'
С. Мендоса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Сантос
90'
+10
Желтая карточка
М. Леонардо
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Мендоса
Желтая карточка
М. Рохас
90'
+1
Желтая карточка
Б. Мендес
82'
Замена
М. Рохас
️️️️
Р. Аугусто
81'
79'
Замена
J. Furch
️️️️
М. Леонардо
79'
Замена
С. Мендоса
️️️️
Р. Фернандес
Желтая карточка
Ф. Сантос
72'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Фагнер
72'
Замена
Уэсли
️️️️
А. Ромеро
72'
Желтая карточка
Жулиано
67'
65'
Замена
M. Silvera
️️️️
Л. Лима
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Лукас
57'
Желтая карточка
Ф. Вера
35'
28'
Желтая карточка
Т. Ринкон
11'
Замена
Мессиас
️️️️
Ж. Бассо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
(К)
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Томас Ринкон
(К)
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Лукас Лима
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
7
Матиас Рохас
ЦП
70
Рони
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
8
Матеус Араухо
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
17
Доди
ОП
3
Kevyson
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
16
Нонато
ЦП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
4
Вериссимо
23
Фагнер
15
Вера
8
Майкон
7
Аугусто
11
Ромеро
20
Жулиано
9
Алберто
3-1-3-2-1
34
Пауло
13
Бассо
28
Жоаким
16
Додо
5
Фернандес
6
Лукас
8
Ринкон
30
Сотельдо
10
Лима
22
Брага
38
Леонардо
23
Фагнер
4
Мендес
4
Мендес
23
Фагнер
7
Аугусто
7
Рохас
7
Рохас
7
Аугусто
11
Ромеро
20
Уэсли
20
Уэсли
11
Ромеро
13
Бассо
24
Мессиас
24
Мессиас
13
Бассо
10
Лима
11
11
10
Лима
5
Фернандес
7
Мендоса
7
Мендоса
5
Фернандес
38
Леонардо
18
18
38
Леонардо
Остались в запасе
Коринтианс
Сантос
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
70
Рони
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЛВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
1
Владимир
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
3
Kevyson
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
16
Нонато
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
70
Рони
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЛВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
3
Kevyson
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
16
Нонато
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Коринтианс - Сантос
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Нео Кимика Арена
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