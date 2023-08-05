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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Паранаэнсе
Сантос - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 05 августа 2023
Сантос
05.08.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
90+5'
М. Леонардо (П)
30'
Пабло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Атлетико Паранаэнсе
90'
+10
Желтая карточка
В. Буэно
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Леонардо
90'
+5
90'
Желтая карточка
В. Роке
Желтая карточка
С. Мендоса
88'
Желтая карточка
Ж. Пауло
77'
75'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
Кака
Желтая карточка
Л. Лима
74'
74'
Замена
Келлвен
️️️️
Мадсон
Замена
J. Furch
️️️️
Доди
70'
Замена
Л. Брага
️️️️
Р. Фернандес
66'
62'
Замена
В. Роке
️️️️
М. Сирино
62'
Замена
В. Буэно
️️️️
Б. Запелли
46'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Фернандиньо
30'
ГОЛ! 0:1!
Пабло
Пас отдал
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
17
Доди
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Лукас Лима
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Сантос
1
Владимир
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
3
Kevyson
ЦП
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
97
Луан Диас
АП
50
Paulo Mazoti
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
57
João Vitor
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
4-2-1-1-2
34
Пауло
16
Додо
13
Бассо
31
Алекс
12
Иносенсио
5
Фернандес
17
Доди
6
Лукас
10
Лима
7
Мендоса
38
Леонардо
4-1-2-2-1
24
Бенто
22
Мадсон
25
Кака
44
Хелено
21
Кауэ
5
Моура
5
Фернандиньо
10
Запелли
7
Сирино
28
Куэльо
92
Пабло
5
Фернандес
22
Брага
22
Брага
5
Фернандес
17
Доди
18
18
17
Доди
25
Кака
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
25
Кака
22
Мадсон
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Мадсон
10
Запелли
15
Буэно
15
Буэно
10
Запелли
5
Фернандиньо
17
Каноббио
17
Каноббио
5
Фернандиньо
7
Сирино
9
Роке
9
Роке
7
Сирино
Остались в запасе
Сантос
Атлетико Паранаэнсе
1
Владимир
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
3
Kevyson
ЦП
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
97
Луан Диас
АП
50
Paulo Mazoti
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
24
Лео Линк
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
57
João Vitor
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
3
Kevyson
ЦП
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
97
Луан Диас
АП
50
Paulo Mazoti
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
57
João Vitor
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Сантос - Атлетико Паранаэнсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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